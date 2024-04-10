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Ticari kısıtlama sonrası İşgalci İsrail tutuştu! ABD’ye Türkiye yaptırım çağrısı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 10.04.2024 10:43
Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir açıklama yaptı. Katz ABD'ye Türkiye'ye yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.
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