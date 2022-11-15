15 Kasım 2022, Salı
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Tesla Çin'de dehşet saçtı! 2 kişi ezilerek can verdi 3 kişi yaralandı
Çin'de kontrolden çıkan Tesla yüksek hızlara çıkarak dehşet saçtı. Yaşanan kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 2 kişinin de ezildiği belirtilirken, kazaya ilişkin Tesla'dan açıklama geldi. İşte detaylar...