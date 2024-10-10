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Terör devleti İsrail’den Beyrut merkeze saldırı!

Terör devleti İsrail’den Beyrut merkeze saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 21:07
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, başkent Beyrut’ta iki binaya hava saldırısı düzenledi. Lübnan basını, saldırıların Beyrut’un merkezine düzenlendiğini aktararak, saldırıda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden olan Hizbullah’ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi Wafiq Safa olduğunu iddia etti. Safa’nın akıbeti ve saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.
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