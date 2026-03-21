Tel Aviv'de "kanlı el" protestosu: Soykırımı saklayamazsınız | A Haber görüntüledi

Ortadoğu'da İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırı trafiği tansiyonu zirveye taşırken, savaşın merkez üssü Tel Aviv'de sular durulmuyor. İsrail hükümetinin savaş politikalarına bayrak açan binlerce kişi, "olağanüstü hal" kısıtlamalarına rağmen meydanları doldurarak Netanyahu hükümetine karşı "kanlı el" protestosu düzenledi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, protestoların kalbi Habima Meydanı'ndan en sıcak görüntüleri anbean aktardı.