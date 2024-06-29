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Tel Aviv'de cumartesi protestosu! On binlerce kişi sokaklara akın etti | Katil Netanyahu'ya protesto ateşi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 23:11
İsrail yine bir cumartesi günü protestolara sahne oluyor. Başkent Tel Aviv'de Gazze için ateşkes çağrısıyla toplanan protestocular, İsrail Başbakanı Katil Binyamin Netanyahu'nun istifasını talep etti, caddeleri ateşe verdi. Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak aktardı. Hacıalioğlu, protestoların bu cumartesi de oldukça kabalık olduğunu dile getirirken protestocuların acil bir şekilde ateşkes talep ettiklerini dile getirdi. İşte detaylar...
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