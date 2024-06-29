29 Haziran 2024, Cumartesi
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Tel Aviv'de cumartesi protestosu! On binlerce kişi sokaklara akın etti | Katil Netanyahu'ya protesto ateşi
İsrail yine bir cumartesi günü protestolara sahne oluyor. Başkent Tel Aviv'de Gazze için ateşkes çağrısıyla toplanan protestocular, İsrail Başbakanı Katil Binyamin Netanyahu'nun istifasını talep etti, caddeleri ateşe verdi. Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak aktardı. Hacıalioğlu, protestoların bu cumartesi de oldukça kabalık olduğunu dile getirirken protestocuların acil bir şekilde ateşkes talep ettiklerini dile getirdi. İşte detaylar...