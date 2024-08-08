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Taylor Swift konseri öncesi terör alarmı! Avusturya’dan iptal açıklaması

Taylor Swift konseri öncesi terör alarmı! Avusturya’dan iptal açıklaması

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 14:49
Amerikalı ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'daki konserleri öncesi terör alarmı verildi. Şarkıcının 3 konseri güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.
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Taylor Swift konseri öncesi terör alarmı!
Taylor Swift konseri öncesi terör alarmı!
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