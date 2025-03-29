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Tayland’ın başkentinde OHAL ilan edildi!

Tayland’ın başkentinde OHAL ilan edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.03.2025 00:22
Myanmar’ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında bugün yerel saat ile 12.50’de meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından çevre ülkeler de alarm durumuna geçti. Deprem, komşu ülke Tayland’ın yaklaşık 17 milyon nüfuslu başkenti Bangkok’ta kaosa neden oldu. Tayland hükümetinin deprem sonrası yaptığı acil durum toplantısının ardından, Bangkok’ta 1 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildi. Raylı ulaşım sistemleri, alışveriş merkezleri ve yüksek binaların tedbir amaçlı olarak boşaltılması kararı alındı.
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Tayland’ın başkentinde OHAL ilan edildi!
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