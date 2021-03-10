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Tayland Başbakanı sorulara sinirlendi! Gazetecilere dezenfektan sıktı
Son dakika haberi... Tayland'da Başbakan basın toplantısı sonrasında sinirlendi ve gazetecilerin üzerine el dezenfektanı sıktı. O anlarda kameralar kayıttaydı.
Son dakika haberi... Tayland'da Başbakan basın toplantısı sonrasında sinirlendi ve gazetecilerin üzerine el dezenfektanı sıktı. O anlarda kameralar kayıttaydı.