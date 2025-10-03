Tayland Başbakanı özel uçağını kullanarak organ taşıdı

Tayland Başbakan Anutin Charnvirakul, "Kanatlı Kalp" adı verilen nakil programı kapsamında organ taşımak üzere özel uçağını kullanarak salı günü başkent Bangkok'tan Loei eyaletine uçtu. Başbakan Anutin, 19 yaşında hayatını kaybeden bir gencin bağışlanan organlarının nakil bekleyen hastalara ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde hayatını kaybeden gencin ailesiyle hastanede bir araya geldi. Aileye başsağlığı dileyen Başbakan Anutin, aldıkları organ bağışı kararının "büyük bir iyilik" olduğunu ifade etti. Uçağın pilotluğunu yapan Başbakan Anutin, beraberindeki ekiple özel soğutuculardaki organları hızlı bir operasyon ile Bangkok'ta bulunan Chulalongkorn Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. Operasyon kapsamında nakledilen iki kornea, kalp, karaciğer, pankreas, böbrek organlarının 7 hastaya umut olacağı belirtildi. Başbakan Anutin, bölgeye uygun saatte ticari uçuş bulunmadığı için görevi gönüllü olarak kabul ettiğini, organ nakli gibi hayati bir konunun resmi görevlerden önce gelmesi gerektiğini ifade etti.

