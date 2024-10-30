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Taşıyıcı roket fırlatıldı! Çinli astronotların yeni uzay görevi başladı

Taşıyıcı roket fırlatıldı! Çinli astronotların yeni uzay görevi başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 03:33
Güncelleme:31.10.2024 13:30
Çinli 3 astronotu Tiangong Uzay İstasyonu'na ulaştırmayı hedefleyen Long March-2F taşıyıcı roketi Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Astronotların, Shenzhou-19 görevi kapsamında bir dizi bilimsel çalışmaya imza atacağı açıklandı.
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