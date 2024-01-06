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Tarım planı başlarını yaktı! Öfkeli çiftçiler Alman Bakanı’nın feribotunu bastı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 11:38
Almanya'da hükümetin tarım sektöründeki vergi ayrıcalıklarını kaldırma planına tepkiler dinmiyor. Alman çiftçiler, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in feribottan inmesine izin vermedi. Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.
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