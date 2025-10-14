14 Ekim 2025, Salı

Haberler Dünya Videoları Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda! Yeşil Burun Adaları 22 puanla lider bitirdi
Giriş: 14.10.2025 08:58
Yeşil Burun Adaları kendi ülke tarihinde bir ilke imza attı. 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldı. İzlanda'dan sonra turnuvaya katılan en küçük ikinci ülke oldu.
