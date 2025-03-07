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Tarihi Emevi Camii’nde Ramazan’ın ilk cuma namazı eda edildi!

Tarihi Emevi Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı eda edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.03.2025 19:34
Suriye’nin başkenti Şam’da halk, Ramazan'ın ilk cuma namazını kılmak üzere tarihi Emevi Camii’ne koştu. Yüzlerce Suriyeli, Esad döneminde ibadete kapalı olan Emevi Camii'nde Ramazan ayının ilk cuma namazını eda etti. Halk, cuma namazından sonra Hamidiye Çarşısı'nda yürüyüş düzenleyerek, Lazkiye ve Tartus'ta Beşar Esad'a bağlı unsurların güvenlik güçlerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Yürüyüşte hükümete bağlı güvenlik güçlerine destek sloganları atıldı.
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Tarihi Emevi Camii’nde Ramazan’ın ilk cuma namazı eda edildi!
Tarihi Emevi Camii’nde Ramazan’ın ilk cuma namazı eda edildi!
Tarihi Emevi Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı eda edildi!
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