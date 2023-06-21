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Suyun altından sesler duyuldu! Denizaltı için son 25 saat

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Giriş: 21.06.2023 11:34
1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarında suyun altından sesler duyuldu. 5 kişinin bulunduğu denizaltıda 25 saatlik oksijen kaldı.
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