09 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Suudi Arabistan’da su hortumu

Suudi Arabistan’da su hortumu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2021 00:12
Güncelleme:09.10.2021 01:48
Suudi Arabistan’ın Cizan bölgesindeki yağışların ardından su hortumu meydana geldi. Sahildeki vatandaşlar o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Cizan bölgesinde yağışların ardından su hortumu meydana geldi.

Polis, su hortumunun ardından güvenlik gerekçesi ile kıyı şeridini boşalttı.

Sahildeki vatandaşlar ise su hortumunu cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suudi Arabistan’da korku anı
Suudi Arabistan’da korku anı
200 milyon yıllık dinozor fosili
200 milyon yıllık dinozor fosili
Afganistan’da patlama! Korkunç görüntüler
Afganistan'da patlama! Korkunç görüntüler
Köln Belediyesi’nden ezan kararı
Köln Belediyesi'nden ezan kararı
Merkel Türkiye’ye veda ziyareti
Merkel Türkiye'ye veda ziyareti
Macron’a sert tepki: Sen kimsin?
Macron'a sert tepki: Sen kimsin?
Mossad İranlı generali kaçırdı
"Mossad İranlı generali kaçırdı"
Zorlu mücadele! Tonlarca ağırlıktaki...
Zorlu mücadele! Tonlarca ağırlıktaki...
Çöp atarken dikkat!
Çöp atarken dikkat!
Buz yamacında ’inanılmaz’ keşif
Buz yamacında 'inanılmaz' keşif
Çin ve Tayvan arasında gerilim
Çin ve Tayvan arasında gerilim
Metroda dehşet anları! Raylara böyle itti
Metroda dehşet anları! Raylara böyle itti
Daha Fazla Video Göster