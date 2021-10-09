Suudi Arabistan’da su hortumu

Suudi Arabistan’ın Cizan bölgesindeki yağışların ardından su hortumu meydana geldi. Sahildeki vatandaşlar o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Cizan bölgesinde yağışların ardından su hortumu meydana geldi.

Polis, su hortumunun ardından güvenlik gerekçesi ile kıyı şeridini boşalttı.

Sahildeki vatandaşlar ise su hortumunu cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.