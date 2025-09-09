09 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Yardımcısı Dr. Muhammet Raşit Sancar A Haber'de: BM harekete geçmeli
Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Yardımcısı Dr. Muhammet Raşit Sancar A Haber’de: BM harekete geçmeli

Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Yardımcısı Dr. Muhammet Raşit Sancar A Haber'de: BM harekete geçmeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2025 13:40
Katil İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine, Tunus'taki limanda drone saldırısı düzenlendi. Peki, şu anda filo nerede? Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Yardımcısı Dr. Muhammet Raşit Sancar, A Haber'de açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Yardımcısı Dr. Muhammet Raşit Sancar A Haber’de: BM harekete geçmeli
BM harekete geçmeli
"BM harekete geçmeli"
Sumud filosundaki Türk aktivist A Haber’de
Sumud filosundaki Türk aktivist A Haber'de
Nepal’de polis göstericilere ateş açtı: 19 ölü
Nepal'de polis göstericilere ateş açtı: 19 ölü
Fransa’da siyasi kriz!
Fransa’da siyasi kriz!
İspanya’dan İsrail’e silah ticareti yasağı!
İspanya’dan İsrail’e silah ticareti yasağı!
Rusya strateji mi değiştirmeye başladı?
Rusya strateji mi değiştirmeye başladı?
Orban’dan Ukrayna parçalanacak çıkışı
Orban'dan Ukrayna parçalanacak çıkışı
Gizli uyuşturucu kaçakçılığı pisti imha edildi
Gizli uyuşturucu kaçakçılığı pisti imha edildi
Kudüs’te silahlı saldırı: 6 ölü!
Kudüs'te silahlı saldırı: 6 ölü!
Tonlarca kaya yamaçtan kopup vadiye aktı
Tonlarca kaya yamaçtan kopup vadiye aktı
Fransa’da siyasi kriz derinleşiyor
Fransa'da siyasi kriz derinleşiyor
Küresel Sumud Filosu’na dronelu saldırı
Küresel Sumud Filosu’na dronelu saldırı
Daha Fazla Video Göster