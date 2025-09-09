09 Eylül 2025, Salı
Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Yardımcısı Dr. Muhammet Raşit Sancar A Haber'de: BM harekete geçmeli
Katil İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine, Tunus'taki limanda drone saldırısı düzenlendi. Peki, şu anda filo nerede? Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Yardımcısı Dr. Muhammet Raşit Sancar, A Haber'de açıklamalarda bulundu.