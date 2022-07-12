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Suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin cenazesi Tokyo'da

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Giriş: 12.07.2022 08:41
Japonya'da 8 Temmuz günü suikaste uğrayan eski başbakan Shinzo Abe, Tokyo'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Japonya'nın en uzun süre hizmet veren Abe'nin naaşı, cenaze töreni için Tokyo'ya getirildi. Japon lideri son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelen on binler, sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
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