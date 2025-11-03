03 Kasım 2025, Pazartesi
Sudan'da HDK milisleri insanlık suçu işliyor! HDK milisleri, Sudan'da binlerce sivili katletti
Dünyanın gözü Sudan'daki insanlık krizinde. Hızlı Destek Kuvvetleri'ne ait milisler, Sudan'ın Faşir bölgesindeki katliamlarına devam ediyor. Sudan Sosyal Refah İşleri Bakanı Selima İshak, HDK milislerinin kente girdikten 2 gün içinde 300 kadını katlettiğini söyledi. Bu rakam böylelikle 5 bini aştı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ise Faşir şehrinde yaklaşık 71 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.