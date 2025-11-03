03 Kasım 2025, Pazartesi

Sudan'da HDK milisleri insanlık suçu işliyor! HDK milisleri, Sudan'da binlerce sivili katletti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 12:22
Dünyanın gözü Sudan'daki insanlık krizinde. Hızlı Destek Kuvvetleri'ne ait milisler, Sudan'ın Faşir bölgesindeki katliamlarına devam ediyor. Sudan Sosyal Refah İşleri Bakanı Selima İshak, HDK milislerinin kente girdikten 2 gün içinde 300 kadını katlettiğini söyledi. Bu rakam böylelikle 5 bini aştı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ise Faşir şehrinde yaklaşık 71 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.
