15 Nisan 2023, Cumartesi
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Sudan ordusu, "isyancı" ilan ettiği HDK'nin başkentteki ana karargahını vurdu
Sudan hava kuvvetlerine ait savaş uçağı, milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) başkent Hartum'daki ana karargahını bombaladı. Savaş uçağının, HDK'nin ana karargahını vurması sonucu ağır hasar alan binadan duman yükseldi. Başkent Hartum ve bazı kentlerde ordu ile milis güç arasındaki çatışmalar sürüyor.