15 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Sudan ordusu, "isyancı" ilan ettiği HDK'nin başkentteki ana karargahını vurdu

Sudan ordusu, "isyancı" ilan ettiği HDK'nin başkentteki ana karargahını vurdu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2023 16:33
Sudan hava kuvvetlerine ait savaş uçağı, milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) başkent Hartum'daki ana karargahını bombaladı. Savaş uçağının, HDK'nin ana karargahını vurması sonucu ağır hasar alan binadan duman yükseldi. Başkent Hartum ve bazı kentlerde ordu ile milis güç arasındaki çatışmalar sürüyor.
Sudan’da çatışma sesleri...
Sudan'da çatışma sesleri...
Bayrağı canlı yayında yaktılar!
Bayrağı canlı yayında yaktılar!
Japonya Başbakanı’nı böyle korudular
Japonya Başbakanı'nı böyle korudular
Rusya’dan sürpriz tatbikat
Rusya'dan sürpriz tatbikat
Belge sızdıran genç yakalandı
Belge sızdıran genç yakalandı
Başkan Erdoğan: Seçim gayret
Başkan Erdoğan: Seçim gayret
Macron yine protesto edildi
Macron yine protesto edildi
Yunanistan’ın NATO oyunu geçit yok!
Yunanistan'ın NATO oyunu geçit yok!
Tarihin en pahalı spor ayakkabısı
Tarihin en pahalı spor ayakkabısı
Mermi kafasını teğet geçti
Mermi kafasını teğet geçti
Togg Özbekistan yollarında
Togg Özbekistan yollarında
Dünyanın ilk yapay zekalı spikeri
Dünyanın ilk yapay zekalı spikeri
Daha Fazla Video Göster