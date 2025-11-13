ŞUAK ekipleri Tel Abyad’da kayıp çocuğun cesedini buldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesi Hamam Türkmen beldesinde Munaf Mahmud el-Halef (13) isimli çocuk 6 gün önce sulama kanalında kayboldu. Çocuğu arama kurtarma çalışmalarına Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri de dahil oldu. Sulama kanalında devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda ŞUAK ekipleri kayıp çocuğun cansız bedenine ulaştı. ŞUAK ekibi çocuğun cesedini Tel Abyad şehrinin sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, Tel Abyad Şehri Yerel Konseyi, ŞUAK ekibine arama kurtarma çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

