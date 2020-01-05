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05.01.2020

Son dakika: Irak meclisinde “ABD dışarı” sloganları |Video

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesinin ardından toplanan Irak meclisi, ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasını istedi.

Irak meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD tarafından Bağdat'ta öldürülmesinin ardından toplandı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve 168 milletvekilinin hazır bulunduğu olağanüstü oturum başlamadan önce milletvekilleri "Süleymani'ye evet, Irak'a evet, şehitlere evet, Amerika'ya hayır", "Bağdat özgürdür", "ABD dışarı", "Şii - Sünni kardeştir", "Vatan satılmaz" sloganları attı.
Mecliste konuşma yapan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, saldırıda hayatını kaybeden Mehdi Mühendis'in Haşdi Şabi taraftarlarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasından çekilmesinde büyük bir rol üstendiğini söyledi.

Irak'ta 9 askeri üssü bulunan ABD'nin 5-7 bin arası askeri bulunduğu tahmin ediliyor.

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