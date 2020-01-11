11 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
11.01.2020

Son dakika: Esad rejimi İdlib'te pazar yerini vurdu: 4 ölü |Video

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in kuzey kırsalında bulunan Binş beldesindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'in kuzey kırsalında bulunan Binş beldesindeki pazar yerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı nedeniyle 4 sivilin hayatını kaybettiği, pazar yerinde büyük maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin kadın siviller olduğu ifade edildi.

Öte yandan Esad rejimin bugün İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 10 sivil hayatını kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Pazar yeri savaş uçaklarıyla vuruldu
Pazar yeri savaş uçaklarıyla vuruldu
İran açıkladı: Yanlışlıkla vuruldu özür dileriz
İran açıkladı: Yanlışlıkla vuruldu özür dileriz
İran'dan tarihi itiraf! Peki şimdi ne olacak?
İran'dan tarihi itiraf! Peki şimdi ne olacak?
Fransa polisinden göstericilere sert müdahale
Fransa polisinden göstericilere sert müdahale
İran kara kutuyu neden gizliyor?
İran kara kutuyu neden gizliyor?
Timsah bilim insanını yedi! Dehşete düşüren olay...
Timsah bilim insanını yedi! Dehşete düşüren olay...
Camiye bombalı saldırı! 15 kişi hayatını kaybetti
Camiye bombalı saldırı! 15 kişi hayatını kaybetti
'La ilahe illallah’ diyerek son nefesini verdi
'La ilahe illallah’ diyerek son nefesini verdi
Akaryakıt istasyonunda korkunç patlama! 2 kişi öldü
Akaryakıt istasyonunda korkunç patlama! 2 kişi öldü
Büyük patlama! Alevler geceyi aydınlattı
Büyük patlama! Alevler geceyi aydınlattı
Küçük kız yürekleri ağızlara getirdi!
Küçük kız yürekleri ağızlara getirdi!
ABD ve İran arasında kontrollü bir savaş mı var?
ABD ve İran arasında kontrollü bir savaş mı var?
Daha Fazla Video Göster