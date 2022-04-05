05 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları SON DAKİKA! Vladimir Zelenskiy'den BMGK'da Rusya'ya şok suçlamalar: Bucha'da...

SON DAKİKA! Vladimir Zelenskiy'den BMGK'da Rusya'ya şok suçlamalar: Bucha'da...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2022 18:33
Güncelleme:05.04.2022 18:33
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) çok önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Siviller öldürülüyor. Sığınaklar havaya uçuruluyor" dedi. Bucha'daki olaylara değinen Zelenskiy, "Katliama dair uydu görüntüleri var. Soruşturma istiyoruz" çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BMGK'da önemli açıklamalarda bulundu ve Rusya'ya şok suçlamalar yöneltti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü belirtti.

"BUCHA VAHŞETİN BİR ÖRNEĞİ"

Konuşmasında Zelenskiy, "Siviller öldürülüyor. Sığınaklar havaya uçuruluyor" ifadelerine yer verdi.

Bucha'daki olaylara değinen Zelenskiy, "Katliama dair uydu görüntüleri var. Soruşturma istiyoruz" açıklamasını yaptı ve "Bucha Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetinin sadece bir örneği" dedi.

2. DÜNYA SAVAŞI KARŞILAŞTIRMASI

Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine atıfta bulunarak, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü savaş suçları işlendi" şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı, uluslararası güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zelenskiy’den Rusya’ya şok suçlamalar
Zelenskiy'den Rusya'ya şok suçlamalar
Ukrayna’da katliamı kim yaptı?
Ukrayna’da katliamı kim yaptı?
A Haber Ruyasnın vurduğu Hostomel’de
A Haber Ruyasnın vurduğu Hostomel'de
Will Smith tokadın bedelini ödüyor
Will Smith tokadın bedelini ödüyor
Dünyanın en büyük uçağıydı…
Dünyanın en büyük uçağıydı…
Zelenskiy’den flaş açıklam
Zelenskiy'den flaş açıklam
Dünya siber savaş çağına hazır mı?
Dünya siber savaş çağına hazır mı?
Bucha’da kan donduran görüntüler!
Bucha'da kan donduran görüntüler!
İran’da heyelan
İran'da heyelan
Pakistan’da neler oluyor?
Pakistan'da neler oluyor?
İrpin kentinde büyük yıkım
İrpin kentinde büyük yıkım
Belarus sınırında 42 KM’lik TIR kuyruğu!
Belarus sınırında 42 KM’lik TIR kuyruğu!
Daha Fazla Video Göster