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Son dakika: Ülkeyi savaş alanına çevirmişti! Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan itiraf: Serbest bırakılması emrini ben verdim |Video

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Giriş: 21.06.2020 09:10
Güncelleme:21.06.2020 09:12
Geçtiğimiz yıl tutuklanmasıyla Meksika'yı savaş alanına çeviren uyuşturucu baronunun oğlu Ovidio Guzman'la ilgili Devlet Başkanı Obrador'dan ilk kez bir açıklama geldi. Obrador, Guzman'ın serbest bırakılması talimatını bizzat kendisinin verdiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl tutuklanmasıyla Meksika'yı savaş alanına çeviren uyuşturucu baronunun oğlu Ovidio Guzman'la ilgili Devlet Başkanı Obrador'dan ilk kez bir açıklama geldi. Obrador, Guzman'ın serbest bırakılması talimatını bizzat kendisinin verdiğini söyledi.

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