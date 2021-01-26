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Son dakika: Suriye'de korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi

A Haber
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Giriş: 26.01.2021 15:38
Son dakika deprem haberleri | AFAD Kandilli son depremler | Suriye'de Richter ölçeğine göre meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Güneydoğu'da bazı illerde hissedildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Suriye'nin Al-Hasakah bölgesinde saptadığı deprem, saat 14.17'de meydana geldi. Yerin 11.76 kilometre derinliğindeki deprem, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rastahanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

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