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04.11.2019

Son dakika: Sudan’da El Beşir için yeni iddia!

Son dakika haberi: Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in Sudan yargısı tarafından beraatine hükmedilmesi durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanabileceğini belirtildi.

Sudan'da geçiş dönemi yönetiminin ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) yöneticilerinden İbrahim eş-Şeyh, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Devrik lider Ömer el-Beşir, içeride işlediği suçlardan dolayı Sudan'daki yargılamalardan aklanırsa yurt dışında Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) cezalandırılacak. ÖDBG, devrik lider Ömer el-Beşir'in Sudan mahkemelerinde aklanması durumunda UCM'ye teslim edilmesini kabul etti. Bu konuda herhangi bir sorun yok." dedi.

ÖDBG Sözcüsü Vecdi Salih de Beşir rejimini, kurumlarını tamamen ortadan kaldıracak ve devletin tüm mal varlıklarına el koymasına imkan tanıyacak yasa tasarısının tamamlandığını bildirdi.

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