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Avrupa kavruluyor: Fransa'da 50, İspanya'da 212 can kaybı

Avrupa, aşırı sıcaklarla mücadele ederken Fransa'da sıcaklık nedeniyle hayatı kaybedenlerin sayısı 50'ye, İspanya'da ise 212'ye yükseldi.

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