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CHP YDK'dan ihraç itirazlarına ret

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, sıcak gelişmenin detaylarını A Haber ekranlarında aktardı.

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