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Adıyaman doğasına bin adet keklik salındı

Doğa Koruma Milli Parklar Adıyaman Müdürlüğü tarafından ekolojik dengeyi sağlaması için doğaya bin adet keklik salındı.

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