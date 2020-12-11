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Videolar Dünya Videoları Son dakika | Rusya'dan çok konuşulacak tatbikat! İşte o anlar

Son dakika | Rusya'dan çok konuşulacak tatbikat! İşte o anlar

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Giriş: 11.12.2020 17:22
Güncelleme:11.12.2020 17:22
Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi’nde ve Beyaz Deniz’de yapılan tatbikatlar ile ilgili bilgiler paylaşarak, tatbikatta denizden fırlatılan roketler ile seyir füzelerinin imha edildiğini açıkladı. Son günlerde balistik ve seyir füzeleri ile tatbikatlarını arttıran Rusya, bu kez de Baltık Denizi ve Beyaz Deniz'de tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Baltık Denizi'nde yapılan tatbikat ile ilgili bilgiler paylaşarak, Proje 20385'in öncüsü olan "Thundering" savaş gemisinden Poliment-Redut füzeleri ile atışlar yapıldığını duyurdu. Su-57 tipi avcı uçağında kullanılan hipersonik füze Kinjal ile eşdeğer olduğu belirtilen Poliment - Redut füzeleri ile Baltık Denizi üzerinden fırlatılan seyir füzelerinin vurulduğu ifade edilirken aynı zamanda geminin uçaksavar sistemi olan AK-190 ve AK-630 ile atışlar yapıldığı da aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı aynı zamanda Beyaz Deniz'de, Proje 22350 Fırkateyni Amiral Gorshkov üzerindeki Zirkon hipersonik füze sistemiyle de tatbikat yapıldığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en çok övündüğü Zirkon füze sistemi ile yapılan tatbikatın da başarıyla tamamlandığı belirtildi.
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