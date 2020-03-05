05 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
05.03.2020

Son dakika: Rusya'da facia! Aracıyla yayaların arasına daldı | Video

Rusya'nın Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı. Bir yaya çarpmanın etkisiyle havaya fırladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'nın doğusunda bulunan Kirensk bölgesindeki Kirensk kentinde alkollü olduğu ve ehliyet sahibi olmadığı belirlenen sürücü, kullandığı aracın kontrolünü kaybederek yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı.

18 yaşında olduğu belirtlen alkollü sürücünün kullandığı araç bir kişiye çarparak metrelerce havaya fırlattı.

O anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken; sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Rusya'da facia! Yayaların arasına daldı
Rusya'da facia! Yayaların arasına daldı
Doğmamış bebeğe Yunan zulmü!
Doğmamış bebeğe Yunan zulmü!
ABD’de büyük facia: 25 ölü!
ABD’de büyük facia: 25 ölü!
Hapishanede şoke eden görüntüler
Hapishanede şoke eden görüntüler
Rejim ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
Rejim ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
Rüşvetten yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...
Rüşvetten yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...
AVM'de korku dolu anlar! Onlarca kişi...
AVM'de korku dolu anlar! Onlarca kişi...
Yunan adalarına ulaşan mültecilere sert müdahale
Yunan adalarına ulaşan mültecilere sert müdahale
Bomba sesinden irkilen kız yürekleri sızlattı
Bomba sesinden irkilen kız yürekleri sızlattı
Yunan polisi mültecilere ateş açtı
Yunan polisi mültecilere ateş açtı
Tren ve otobüs çarpıştı: 18 ölü, 55 yaralı
Tren ve otobüs çarpıştı: 18 ölü, 55 yaralı
Fabrikaya kanlı saldırı! Ülke şokta
Fabrikaya kanlı saldırı! Ülke şokta
Daha Fazla Video Göster