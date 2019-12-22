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22.12.2019

Son dakika: Libya'da sıcak gelişme! Hafter Türk mürettebatları gözaltına aldı gemiye el koydu |Video izle

Libya'da sıcak gelişme! Hafter Türk mürettebatları gözaltına aldı gemiye el koydu. Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat sonrası Doğu Akdeniz'de stratejik bir güç kazanan Türkiye, Akdeniz'de kendine çıkar sağlamak isteyen ülkelerle karşı karşıya geldi. General Halife Hafter bağlı Ulusal Libya Ordusu'na (ULO) ait bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında, ülkenin doğusundaki Derne açıklarında gemiyi durdurdu. ULO Sözcüsü Ahmed Mismari, İngiliz haber ajansına yaptığı açıklamada, denetim ve yükünün teyidi için geminin Ras El Hilal Limanı'na çekildiğini söyledi. Hafter güçleri, geminin durdurulduğu anları ve sorgulama görüntülerini yansıtan bir videoyu paylaştı.

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