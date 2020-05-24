Son dakika: Koronavirüs dünyayı tehdit ediyor İspanya'da 10 günlük yas ilan edildi |Video

Dünya genelinde koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle ölü sayısı 340 bini geçerken, şimdiye kadar 5 milyona 390 bini aşkın da vaka tespit edildi. Avrupa'da salgın kontrol altına alınmış gibi görünüyor. İspanya tarihinde en uzun ulusal yası ilan etti. şte dünyayı tehdit eden salgında son durum CANLI HARİTA ve en güncel bilgiler...

340 binin üzerinde ölüm... 5 milyon 390 binden fazla vaka... Koronavirüs tehdidi gerçekliğini koruyor.

ABD salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Ülkede virüs 98 binden fazla can alırken 1 milyon 666 binin üzerinde kişi de virüsten etkilendi.

New York Times gazetesi kapağında 'onlar sadece listelerdeki isimler değil, onlar biziz' başlığı ile virüs kaynaklı ölen kişilerin isimlerine yer verdi.

Ülkede 100 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi.

Brezilya ise en çok vaka ve ölü sayısıyla Latin Amerika'da Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumunda vaka sayısı 347 bini geçerken

dünyada en çok vakanın tespit edildiği 2. ülke konumuna yükseldi.

Rusya'da da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 335 bini, ölü sayısı 3 bin 300'ü geçti.

AVRUPA'DA SALGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Avrupa'da ise salgın kontrol altına alınmaya başlandı gibi görünüyor

İspanya'da koronavirüs ölümleri 28 bin 600'ü geçerken İspanya Başbaşkanı Pedro Sanchez temmuzdan itibaren turistleri kabul edeceklerini açıkladı.

İSPANYA'DA 10 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Ükede ayrıca İspanya demokrasi tarihindeki en uzun yas kararı alındı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 10 günlük ulusal yas ilan edileceği açıklandı.

İtalyada ise Kovid-19 kaynaklı can kaybı 32 bini aşkın kişi hayatını kaybederken bu sayı İngiltere'de 36 binin üzerinde ..

Öte yandan abluka altındaki Gazze şeridinde Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.