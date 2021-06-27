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Kiliseye el yapımı patlayıcıyla saldırı: Yaralılar var

İHA
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Giriş: 27.06.2021 15:26
Güncelleme:27.06.2021 15:27
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kiliseye el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni kentinde sabah saatlerinde bir Katolik kilisesine EYP ile saldırı düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, ibadet etmeye gelen Hristiyanların hedef alındığı saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlama nedeniyle kilisedeki banklarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

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