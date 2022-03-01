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SON DAKİKA | Kiev’de TV verici kulesi böyle vuruldu

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Giriş: 01.03.2022 18:29
Güncelleme:01.03.2022 18:32
Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşında 6. gün yeni olaylara sahne oluyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus bombardımanında başkent Kiev’deki TV verici kulesinin vurulduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarında ilerleyişi sürüyor. Ağır bombardımana maruz kalan başkent Kiev'de patlama ve çatışma sesleri duyuluyor.

KİEV'DE TV VERİCİ KULESİ HEDEF ALINDI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus bombardımanında başkent Kiev'deki TV verici kulesinin vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, "Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, 1684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk. " dedi.

Rus haber ajansı TASS, Rus kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rusya ve Ukrayna heyetlerinin ikinci görüşmeyi yarın gerçekleştireceğini açıkladı.

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