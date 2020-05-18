18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait "Canadair CT-114" gösteri uçağı düştü | Video

Son dakika: Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait "Canadair CT-114" gösteri uçağı düştü | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2020 11:45
Son dakika haberine göre; Kanada Hava Kuvvetleri’nin askeri akrobasi ekibi Snowbirds’e ait Canadair CT-114 gösteri uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçuşun, koronavirüs salgınına karşı halka moral vermek için gerçekleştirildiği ifade edilirken, kaza nedeninin henüz belli olmadığı ifade edildi.

Kanada'da koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı halka moral vermek için gösteri uçuşu yapan Kanada Hava Kuvvetleri'nin askeri akrobasi ekibi Snowbirds'e ait Canadair CT-114 gösteri uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Britanya Kolumbiyası eyaletindeki Kamloops yakınlarında meydana gelen kazada, tek motorlu uçağın bir eve düşerek infilak ettiği bildirildi.



(Jennifer Casey)

Kazada, ağır yaralanan bir pilot hastaneye kaldırılırken, diğer pilot Jennifer Casey hayatını kaybetti.

Ölen pilot Casey'nin aynı zamanda ekibin halkla ilişkiler sorumlusu olduğu açıklandı.

KAZA NEDENİ BİLİNMİYOR

Uçuşun, koronavirüs salgınına karşı halka moral vermek için gerçekleştirildiği ifade edilirken, kaza nedeninin henüz belli olmadığı ifade edildi.

UMH birlikleri görüntüleri paylaştı
UMH birlikleri görüntüleri paylaştı
Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait uçak düştü
Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait uçak düştü
Savaş uçağı düştü! Pilot son anda...
Savaş uçağı düştü! Pilot son anda...
İngiltere'de sıra dışı koronavirüs araştırması
İngiltere'de sıra dışı koronavirüs araştırması
ABD'de savaş uçağı düştü! O anlar kamerada...
ABD'de savaş uçağı düştü! O anlar kamerada...
KKTC’de korkutan yangın
KKTC’de korkutan yangın
Uzayda slime savaşı
Uzayda "slime" savaşı
Çocuğunun gözü önünde...
Çocuğunun gözü önünde...
Sağlık çalışanlarından protesto! Başbakana sırt çevirdiler
Sağlık çalışanlarından protesto! Başbakana sırt çevirdiler
Yüz binlerce insanın katili 25 yıl sonra yakalandı
Yüz binlerce insanın katili 25 yıl sonra yakalandı
Çin'den koronavirüs ile ilgili yeni açıklama geldi
Çin'den koronavirüs ile ilgili yeni açıklama geldi
İtalya'da patlama
İtalya'da patlama
Daha Fazla Video Göster