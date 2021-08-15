Kabil’de Taliban’dan kaçan halk görüntülendi

Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişi sürerken, Afgan halkının başkent Kabil’i terk ettiği anlar görüntülendi. Afganistan’da 34 vilayetten 31’inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil’e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu. Taliban’ın Kabil’e girmeye başladığını duyan halk, başkenti terk etmeye başladı. Uzun araç kuyruklarının ulaştığı kentte trafik kitlendi.

SON DAKİKA HABERİ: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeden ayrıldı.

Afganistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili ise, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere başkent Kabil'den ayrıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise, Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden ayrıldığına yönelik haberlerle ilgili güvenlik nedeni ile bilgi verilemeyeceğini ifade etti.





BİRÇOK ÜLKE KABİL'DEKİ BÜYÜKELÇİLİK PERSONELLERİNİ TAHLİYE EDİYOR

ABD ve Almanya Kabil'de bulunan büyükelçiliklerini güvenlik gerekçesi ile havalimanına taşıdı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na taşındığını aktarırken, personelin tahliyesi için hazırlık yapıldığını ifade etti. Maas, "Elçilik çalışanlarını, havalimanının askeri bölümüne taşıma kararı aldık. Çalışanlarımızın güvenli tahliyesi için gerekli önlemleri alacağız" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Kabil Büyükelçilik çalışanlarının binadan ayrılarak havalimanına taşındıklarını açıkladı.



İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personeli yarına kadar tahliye edeceğini belirtti.





KANADA BÜYÜKELÇİLİK OPERASYONLARINI ASKIYA ALDI

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kabil Büyükelçiliğindeki operasyonların askıya alındığı duyurularak, "Afganistan'daki durum hızla gelişiyor. Misyonumuzun emniyetini ve güvenliğini sağlama yeteneğimize ciddi zorluklar getiriyor" denildi. "Kanada'nın Afganistan Büyükelçisi ile görüştükten sonra, Kabil'deki diplomatik operasyonlarımızı geçici olarak askıya alma kararı alındı" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Kanada büyükelçiliği, Afganistan'daki güvenlik durumu, personelimiz için uygun hizmeti ve güvenliği garanti etmemize izin verir vermez faaliyetlerine devam edecektir" denildi.