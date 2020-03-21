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21.03.2020

Son dakika: İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 793 kişi hayatını kaybetti |Video

Son dakika haberi: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bir günde 793 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam bugüne kadar ki en yüksem rakam olarak kayıtlara geçti. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı yaşana son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.

'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bir günde 793 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam bugüne kadar ki en yüksem rakam olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan son rakamla birlikte İtalya'da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4825'e yükseldi.

ÖLENLERİN YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIMI YAYINLANDI

İtalyan Ulusal Sağlık Servisi (ISS), İtalya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine ilişkin rapor yayınladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan İtalya'da, Ulusal Sağlık Servisi, hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine dair rapor yayınladı. Yayınlanan raporda, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalaması 78,5 olarak açıklanırken; yaşamını yitiren kadınların yaşının, erkeklerden fazla olduğu kaydedildi.

HANGİ HASTALIKLARA SAHİP OLANLAR DAHA ÇOK ETKİLENDİ?
Raporda, hayatını kaybedenlerin yüzde 1.2'sinde başka hastalık tespit edilmezken; koronavirüs dışında bir eştanısı bulunanların yüzde 23.5'i, iki eştanısı bulunanların yüzde 26.6'sı, üç eştanısı bulunanların ise yüzde 48.6'sının yaşamını yitirdiği görüldü.

EN YAYGIN SEMPTOMLAR NELER?
ISS'in raporunda, hastaneye giden hastaların en yaygın tanısının ateş ve solunum güçlüğü olduğu ifade edildi. Öte yandan, kanlı balgam ve ishal gibi semptomların daha az görüldüğü aktarıldı. Ayrıca, hastaların yüzde 5.7'sinin semptom göstermediği duyuruldu.
Rapordaki verilerde, koronavirüs semptomları gösteren hastaların semptomlarının başlamasından ölüme kadarki süre 8 gün olarak açıklandı.

50 YAŞIN ALTINDAKİ ÖLÜMLER PAYLAŞILDI
ISS'ten yapılan açıklamada, Mart ayı verilerine göre 3 bin 200 kişinin 36'sının 50 yaş altında olduğu belirtildi. Bu ölümlerden 9'unun 40 yaşından 8 erkek ve bir kadın olduğu; yaşlarının 31 ila 39 arasında değiştiği ifade edildi.

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