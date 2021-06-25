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İsrail'de işler tersine dönüyor! Maske takma zorunluluğu yeniden getirildi

İHA
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Giriş: 25.06.2021 16:45
Güncelleme:25.06.2021 16:45
İsrail'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapalı alanlarda yeniden maske takma zorunluluğunu uygulanmaya başlandı. Bu kararın alınmasında ülke genelinde etkili olan Delta mutasyonun etkili olduğu açıklandı. Öte yandan ülke genelinde nüfusun en az yarısı aşılanmıştı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son dönemde ülkede yaşanan Hindistan mutasyonu (Delta) artışı nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden getirdiği belirtildi.

YENİ VAKALAR İKİYE KATLANDI

Maske zorunluluğu bugün itibariyle uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığa bağlı İsrail'in Pandemi Müdahale Görev Gücü Başkanı Nachman Ash yaptığı açıklamada, alınan karar son dönemde günde 100'den fazla yeni vakanın ve son 24 saatte günü 227 vaka tespit edilmesi sonucu alındığını söyledi. Ash, "Birkaç günde vakaların ikiye katlandığını görüyoruz. vakaların yayılması endişe verici" ifadesini kullandı.

VEFAT SAYINDA ARTIŞ YOK

Ash, yaşanan artışın bulaşıcı Delta mutasyonu ile enfekte olan ve ülkeye dönen yolculardan kaynaklanmış olabileceğini altını çizerken, artan pozitif vaka sayısına rağmen hastanede yatan ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında henüz bir artış görmediğini vurguladı.
Öte yandan, yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de 5 milyondan fazla kişinin korona virüse karşı aşıladığını açıklamıştı.

Ülkede daha önce kapalı ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

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