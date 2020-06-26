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Son dakika: İskoçya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü |Video

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Giriş: 26.06.2020 17:50
Güncelleme:26.06.2020 17:57
Son dakika haberi... İskoçya'nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü ve bir polis memurunun yaralandığı belirtildi.

'nın Glasgow şehrinde gerçekleştirildi. Saldırıda en az 3 kişinin öldüğü ve bir polis memurunun yaralandığı gelen bilgiler arasında bulunuyor. Şüphelinin ise olay esnasında öldürüldüğü aktarıldı.

Çok sayıda polisin intikal ettiği ve olayın gerçekleştiği West George Sokağı polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde araştırması sürüyor.

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