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Videolar Dünya Videoları Son dakika: İran’ın dini lideri Hamaney’den Trump’a intikam mesajı! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor

Son dakika: İran’ın dini lideri Hamaney’den Trump’a intikam mesajı! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor

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Giriş: 23.01.2021 11:49
Güncelleme:23.01.2021 11:50
Son dakika haberine göre İran dini lideri Ali Hamaney, resmi Twitter hesabından, eski ABD Başkanı Donald Trump'a benzeyen ve golf oynayan bir kişinin insansız hava aracı tarafından hedef alındığını gösteren fotoğraf paylaştı. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından defalarca intikam mesajları verilmişti. Bu paylaşım sonrası Twitter Hamaney'in hesabını askıya aldı.
Hamaney’den Trump’a intikam mesajı
Hamaney’den Trump’a intikam mesajı
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