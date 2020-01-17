17 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.01.2020

Son dakika: İran'da 8 yıl sonra bir ilk! Hamaney cuma namazını kıldıracak |Video

Son dakika haberi; İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün 8 yıl sonra ilk kez başkent Tahran'da cuma namazını kendi kıldıracak. Hamaney, Cuma namazını en son İslam Devrimi'nin 33'üncü yıldönümü münasebetiyle 2012'de kıldırmıştı.

İran'ın Mehr haber ajansı, 80 yaşındaki Hamaney'in Cuma namazını Tahran'ın Musalla Cami'nde kılacağını bildirdi. Haberde, yetkililerin, "İran halkının bir kez daha birliğini ve ihtişamını ortaya koyacağı" yönündeki sözlerine yer verildi.

Hamaney, Cuma namazını en son İslam Devrimi'nin 33'üncü yıldönümü münasebetiyle 2012'de kıldırmıştı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu The Washington Institute for Near East Policy'den Mehdi Halacı, dini liderin ancak önemli bir mesaj vermek istediği zamanlarda Cuma namazını kendisinin kıldırdığını ve bu açıdan sembolik açıdan çok önemli bir hareket olarak görüldüğünü söyledi.

Halacı, İranlı liderlerin Cuma namazını kıldırma ve hutbe verme işini genellikle güçlü hitabete sahip imamlara yaptırmayı tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hafter güçleri Trablus'ta petrol deposunu vurdu
Hafter güçleri Trablus'ta petrol deposunu vurdu
İran'da 8 yıl sonra bir ilk!
İran'da 8 yıl sonra bir ilk!
Hafter sivilleri hedef aldı: 6 ölü
Hafter sivilleri hedef aldı: 6 ölü
Sosyal medyadan mesaj atan kişi ikiz kardeşi çıktı
Sosyal medyadan mesaj atan kişi ikiz kardeşi çıktı
Hayatının en zor yayınını yaptı!
Hayatının en zor yayınını yaptı!
Avustralya ormanlarında gizli operasyon
Avustralya ormanlarında gizli operasyon
Acil iniş yapan uçak yakıtını okula boşalttı: 26 yaralı
Acil iniş yapan uçak yakıtını okula boşalttı: 26 yaralı
Bu görüntüler Türkiye’de olsa en çok CHP’liler sevinirdi
Bu görüntüler Türkiye’de olsa en çok CHP’liler sevinirdi
Dünya Bush ve Putin'in bu görüntülerini konuşuyor
Dünya Bush ve Putin'in bu görüntülerini konuşuyor
Sarrac Libya'ya geri döndü
Sarrac Libya'ya geri döndü
İran basını görüntüleri sızdırdı! Füzeler 30 saniye arayla...
İran basını görüntüleri sızdırdı! Füzeler 30 saniye arayla...
Hafter yanlılarından flaş 'ateşkes' açıklaması
Hafter yanlılarından flaş 'ateşkes' açıklaması
Daha Fazla Video Göster