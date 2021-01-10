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Son dakika: İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth ve Prens Phillip koronavirüs aşısı oldu

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Giriş: 10.01.2021 13:45
Güncelleme:10.01.2021 13:58
Son dakika haberi... İngiltere’de Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kraliçe 2. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Phillip, korona virüs aşısı oldu. Hangi aşıyı yaptırdığı açıklanmadı.

'de sözcüsünün yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Philip'e koronavirüs aşılarının ilk dozunun yapıldığı belirtildi.

Aşıların, Kraliyet Konutu doktoru tarafından uygulandığı ifade edildi.

8 Aralık'ta aşı çalışmalarının başladığı İngiltere'de şu ana kadar 1,5 milyondan fazla kişinin aşı olduğu bildirildi.

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