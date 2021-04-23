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Son dakika | Hollanda’da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti

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Giriş: 23.04.2021 13:04
Hollanda’da Kaag Adası’nda inşa edilen 94 metre uzunluğundaki lüks yat, römorkörler eşliğinde ülkenin en dar kanallarından geçerek Rotterdam’a götürüldü.

Hollanda'nın Kaag Adası'nda inşa edilen lüks yat ülkenin en dar kanalından geçti. Yapımı geçen hafta biten ve 94 metre uzunluğundaki lüks yat, römorkörler eşliğinde Roterdam kentine transfer edildi. Bölgedeki halkın şaşkın bakışları arasında geçen lüks yatın transfer işlemi yoğun ilgi gördü.Yetkililer, yapımı tamamlanan lüks yat ve gemilerin, bu güzergahı kullanarak, yüzdürüldüğünü ifade ederken, her yıl dört ile altı lüks yatın transfer edildiğini belirtti.

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