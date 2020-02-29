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29.02.2020

Son dakika haberi: Yunan polisi mültecilere uyarı ateşi açıp yakaladı |Video

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimin unsurlarının hava saldırısı sonra 34 askerimiz şehit olmuştu. Bu kalleş saldırı sonrası Türkiye kapıları açarak mültecilerin sınır dışına gitmelerine izin verdi. Bu haber sonrası Türkiye'deki mülteciler sınır kapılarına hareket etti. Özellikle Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere Yunan polisinin yanıtı ise sert oldu. Edirne'ye gelen ve geceyi yaktıkları ateşin etrafında geçiren düzensiz göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor. Özellikle bebek ve çocuklar, soğuk hava ve zorlu şartlar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Öte yandan Yunan polisi Meriç Nehrini geçmeyi başaran göçmenlere uyarı ateşi açıp yakaladı.

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