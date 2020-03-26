Rus ordusu İtalya'da! Koronavirüste en son bilanço ne? İşte detaylar... |Video

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya kabus olan koronavirüs salgını Avrupa ülkeleri arasından en çok İtalya'yı etkiledi. Avrupa Birliği, İtalya'yı koronavirüsle mücadele konusunda yalnız bırakırken yardıma başka ülkeler koşuyor. Bu kapsamda Rus askerleri İtalya'ya yardım etmek için Roma'ya geldi. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı.

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya kabus olan koronavirüs salgını Avrupa ülkeleri arasından en çok İtalya'yı etkiledi. Avrupa Birliği, İtalya'yı koronavirüsle mücadele konusunda yalnız bırakırken yardıma başka ülkeler koşuyor. Bu kapsamda Rus askerleri İtalya'ya yardım etmek için Roma'ya geldi. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı.

İTALYA'DA 24 SATTE 683 ÖLÜ

Keşaplı, ülkede ölü sayısının 7503'e ulaştığını belirterek, 74 binin üzerinde vaka sayısı olduğunu aktardı. Son 24 saatte 683 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Keşaplı, Vatikan'da Papa'ya yakın birinin de koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bilgisini iletti