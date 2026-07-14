Adalet Bakanı'ndan Ahbap ve Yazıcıoğlu dosyalarında kritik açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye gündemini sarsan Ahbap Derneği ve Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmalarına ilişkin çok çarpıcı detayları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen incelemelerin derinleştiğini ve gözaltı sayısının yükseldiğini bildirirken, Muhsin Yazıcıoğlu suikastı soruşturmasında ise FETÖ ve emekli asker bağlantılarına dikkat çekti. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, operasyonların perde arkasını ve yargıdaki son durumu canlı yayında aktardı.