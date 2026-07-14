Darbe gecesinde hakkın yanında bir duruş: Berat Albayrak

Türkiye'nin en karanlık gecesi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden on yıl geçti. FETÖ’cü hainlerin milli iradeyi hedef aldığı o karanlık gecede ve sonrasındaki kritik süreçte, Başkan Erdoğan'ın daima yanında olan bir isim vardı: Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. Tarihi kararların alındığı o saatlerin en yakın şahidi olan Albayrak, Başkan Erdoğan'ın dik duruşunu, Marmaris'teki suikast timine karşı verilen mücadeleyi ve Türk milletinin yazdığı efsanevi destanı tüm detaylarıyla paylaştı.