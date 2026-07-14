Eski milli futbolcu Nihat Kahveci serbest bırakıldı

Eski milli futbolcu ve tanınmış spor yorumcusu Nihat Kahveci, Sarıyer’de bir restoranda eşiyle yaşadığı şiddetli tartışmanın ardından gözaltına alındı. Restoranda yükselen seslerin kavgaya dönüşmesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürülen Kahveci, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, yaşanan gerilimin detaylarını ve hukuki sürecin son durumunu aktardı.