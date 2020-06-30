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SON DAKİKA HABERİ: Polonya'nın başkenti Varşova’yı sel vurdu | Video izle

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Giriş: 30.06.2020 10:15
Güncelleme:30.06.2020 10:28
Polonya’nın başkenti Varşova’da sağanak yağışlar sel getirdi. Kentte metro istasyonları, anaokulları ve hastaneleri de su bastı. Selde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da sağanak yağışlar sonucu sel meydana geldi. Yetkililer, durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Polonya medyası, kent genelinde acil durum ve kurtarma ekiplerine sel ve su baskınları nedeniyle 741 farklı ihbar yaptıklarını duyurdu.

Varşova Belediye Başkan Yardımcısı Renata Kaznovska, "En son bu kadar şiddetli bir yağışı 2 yıl önce görmüştük" dedi.

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